Mattia Ahmet Minguzzi davası ertelendi!

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili yürütülen davada, iki sanık dördüncü kez mahkeme önüne çıktı. 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B., Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı.

Sanıkların tutukluluk hali devam edecek

Taraf avukatlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada, dinlenilmesi planlanan bazı tanıkların gelmediği belirtildi. Mahkeme, tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi. Sanıkların tutukluluk hali ise devam edecek.

Hakim davadan çekildi

Davanın önceki celsesinde, mağdur aile adına konuşan Avukat Rezan Epözdemir'in reddi hâkim talebi üzerine mahkeme başkanı davadan çekilmişti.