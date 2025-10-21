Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında bugün 6. duruşma görülecek.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada, savcının önceki celsede açıkladığı mütalaa doğrultusunda mahkemenin hükmünü açıklaması bekleniyor. Savcı, iki sanığın “çocuğun öldürülmesi” suçundan, diğer iki sanığın ise “cinayete yardım” suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını istemişti.

Savcı ayrıca, “takdiri indirim” ve “haksız tahrik indirimi” hükümlerinin sanıklar hakkında uygulanmamasını talep etmişti.

Bir önceki duruşmada, davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatı müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunmuş, raporda “dikkat dağınıklığı ve konuşma güçlüğü” gibi ifadelerin yer alması salonda tepkilere neden olmuştu.

Mahkeme heyeti ara kararında, dört sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmiş ve duruşmayı bugüne ertelemişti.