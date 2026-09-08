Mazota zam gelecek mi? Benzin fiyatları arttı mı? Motorin fiyatları yükselecek mi?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Brent petrol soluksuz yükseliyor ve 100 dolar sınırına dayandı. Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle fiyatlar artarken mazot ve benzindeki son durum araştırılıyor. Araç sahiplerinin orta sorusu "Mazota zam gelecek mi", "Benzin fiyatları arttı mı" oluyor.

Bu gece mazota ve benzine zam var mı?

Mazota ve benzine zam geleceği yönünde bir açıklama henüz yok. Sektör kaynaklarından da konu hakkında bir bilgilendirme geçilmedi.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 76.92 TL

Motorin: 88.89 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 76.78 TL

Motorin: 88.75 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 77.89 TL

Motorin: 90.02 TL

LPG: 35.09 TL

İzmir:

Benzin: 78.17 TL

Motorin: 90.29 TL

LPG: 34.99 TL