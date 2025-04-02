MEB duyurdu: LGS 2025 başvuruları başladı! İşte sınav takvimi ve başvuru sürecine dair merak edilenler!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvurularının başladığını duyurdu. 2 Nisan’da başlayan başvurular, 16 Nisan 2025’e kadar e-Okul üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek.

LGS merkezi sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü Türkiye genelinde ve yurt dışındaki belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak.

LGS başvurusu nasıl yapılır?

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

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Başvuruda bulunacak öğrencilerin, elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğini okul müdürlüklerinden kontrol ettirmeleri gerekiyor. Okul müdürlüğü, öğrenci bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacak.

LGS sınav saatleri ve içeriği

LGS sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak ve şu şekilde uygulanacak:

Birinci oturum: Saat 09.30’da başlayacak, sözel alandan 50 soru içerecek ve 75 dakika sürecek.

İkinci oturum: Saat 11.30’da başlayacak, sayısal alandan 40 soru içerecek ve 80 dakika sürecek.

LGS Başvuru Şartları

LGS’ye başvuru yapabilmek için:

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıtlı olmak

Açık Öğretim Ortaokulu’nda 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 3. dönem itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak gerekiyor.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025’te MEB’in resmi internet sitesi (https://www.meb.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Sonuç belgesi, öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek.