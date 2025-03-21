MEB-EKYS sonuçları açıklandı (MEB-EKYS sonuç sorgulama ekranı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Mart 2025 tarihinde uygulanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (MEB-EKYS) sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınava katılan adayların sonuçlarına kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Adaylar, sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarına yönetici atamaları için yapılan MEB-EKYS sınavı, Türkiye genelinde 2 Mart’ta gerçekleştirilmişti. Sınav, okul müdürü ve müdür yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmak isteyen öğretmen adaylarının değerlendirilmesi amacıyla yapılıyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların yerleştirme süreciyle ilgili takvimin MEB tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

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