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MEB-EKYS sonuçları açıklandı (MEB-EKYS sonuç sorgulama ekranı)

2 Mart 2025 tarihinde yapılan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. Peki MEB-EKYS sonuçları nasıl sorgulanıyor? MEB-EKYS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB-EKYS sorgulama ekranı...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Mart 2025 tarihinde uygulanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (MEB-EKYS) sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınava katılan adayların sonuçlarına kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Adaylar, sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarına yönetici atamaları için yapılan MEB-EKYS sınavı, Türkiye genelinde 2 Mart’ta gerçekleştirilmişti. Sınav, okul müdürü ve müdür yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmak isteyen öğretmen adaylarının değerlendirilmesi amacıyla yapılıyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların yerleştirme süreciyle ilgili takvimin MEB tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

MEB-EKYS sonuçlarını sorgulamak için tıklayın