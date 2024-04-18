MEB'den son dakika duyurusu: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarına öğrenci yönlendirme süreci devam ediyor. MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) internet sitesinde yer alan duyuruda, 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Aday gösterilen resim ve müzik yeteneği için başvuran öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM sonuçları sorgulama

Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Yıllık uygulama takvimine göre BİLSEM bireysel değerlendirmeleri 26 Mayıs - 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Bireysel değerlendirme süreci ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.