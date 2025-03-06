MEB'den 'yapay zeka' adımı

MEB Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı kuruldu. Yeni birimin, yapay zeka uygulamalarının eğitimdeki kullanım alanlarını belirleyerek stratejiler geliştirmesi ve yapay zeka okuryazarlığını artıracak eğitim programları hazırlaması hedefleniyor.

Etik standartlar belirlenecek

YEĞİTEK bünyesinde kurulan Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, eğitimde yapay zeka kullanımına yönelik etik standartların belirlenmesi için de çalışmalar yürütecek. Bunun yanı sıra, bilgi teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası projelere de öncülük edecek olan başkanlık, yapay zekanın eğitimde güvenli ve etkin kullanımını da teşvik edecek.

Başkanlık, öğretmenlik mesleğine katkı sunacak uygulamalar geliştirecek, farklı veri türlerinin ortak formata dönüştürülmesini ve veri sözlüğü oluşturulmasını sağlayacak. Ayrıca bilgi yönetim sistemlerinde kullanılacak makine öğrenmesi uygulamaları da hayata geçirilecek.

Eğitimde yapay zeka ve veri güvenliği

Öğretmen, öğrenci ve velilerin yapay zeka destekli sistemleri güvenli şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları hayata geçirilecek.

Eğitimde yapay zeka ekosistemini güçlendirmek amacıyla ulusal ve OECD ile UNESCO gibi kuruluşlarla uluslararası işbirlikleri kurulacak. Bu işbirlikleri, eğitimde yenilikçi projelerin geliştirilmesini ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayacak.