Meclis Genel Kurulu, emeklilikte yaşa takılanları görüşecek

24 Ekim 2018

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik araştırma önergesinin bugün görüşülmesine dair grup önerisi, diğer muhalefet partilerinin de oylarıyla kabul edildi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanmadığı için emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesine dair grup önerisini, Genel Kurul gündemine getirdi.

Önergeyi açıklamak üzere İYİ Parti Grubu adına söz alan Muğla Milletvekili Metin Ergun, emeklilikte yaşa takılanların, siyasi polemik konusu olmadığını belirtti.

Bunun bir hak mağduriyeti, hakları gasp edilenlerin haklarının iadesi meselesi olduğunu anlatan Ergun, "Bu vatandaşlar ek bir şey değil, hakları olanı istiyor." dedi.

Ergun, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin kanayan yara, toplumsal sıkıntı olduğunu ve görmezden, duymazdan gelinemeyeceğini kaydetti.

Siyaset kurumu bu haksızlığı ortadan kaldırmaz ise yaranın büyüyeceğini vurgulayan Ergun, "Devlet vatandaşını mağdur etmez, hiçbir kanun geriye yürümez. Kazanılmış haklara dokunulmaz. Devlet bu vatandaşlarımızın haklarını elinden almıştır. İşe başladıkları zamanki şartlarda emekli olmak istiyorlar. Bu bir erken emeklilik değildir. Bu değişiklikle hiç kimse 38 yaşında emekli olmayacaktır, mağdur durumdakilerin yaşları da bu yaşı geçmiştir. Siyaset kurumunun bu vatandaşların elinden aldığı yasal haklarını iade edelim, edelim ki adalet yerini bulsun. Devletin itibarı çalışanına ve emeklisine sağladığı imkanla artar. " diye konuştu.

MHP: Makulu bulmalıyız

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, bu konunun, makuliyet içinde TBMM tarafından çözülmesinin önemine işaret etti.

Bu meselenin 6,3 milyon kişiyi ilgilendirdiğini, bunun ciddi maliyet de getirdiğini belirten Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alacağımız kararın, atacağımız adımın hem insanımızın mağduriyetini gidermeye yönelik hem de ekonomideki, bütçedeki sıkıntıları görerek adım atılmalı, makulu bulmalıyız. Bu konu hiçbir şekilde siyasi polemik, siyasi istismar konusu olmamalı. Ancak bazı partiler, MHP'yi güya köşeye sıkıştırmaya çalışıyor, bu yanlış. Bu konu uzlaşı içinde çözülmeli. İktidarın da bu uzlaşının içinde olması çok iyi olacaktır, çünkü bütçeyi hükumet yönetiyor. Bu çözülmesi gereken bir konudur. Kademeli geçişten kaynaklı sorun var. Araştırma komisyonu yararlı olur, hem kamuya yükü hem istihdam açısından diğer yönleriyle etki analizi yapılmalı."

HDP: Hak gasbı söz konusu

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "emeklilikte yaşa takılanlar" denilerek bir hak gasbından söz edildiğine değinerek, "Devlet nedense hak edilmeyen vergi, ceza affını çıkarıyor, kendisinin tahsil etmesi gerekenlere ceza yerine af getiriyor, hak edenlerin hakkını ise gasp etmeye çalışıyor." dedi.

CHP: 1999'dan bu yana bu kişiler mağdur

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da emeklilikte yaşa takılanların, "Bizim hakkımızı gasp ettiniz, geri verin" dediğini, 1999'dan bu yana bu kişilerin mağdur olduğunu anlattı.

Beko, emeklilikte yaşa takılanlara devletin, "Siz çok gençsiniz gidin çalışın.", iş yerlerinin ise "Milyonlarca genç işsiz varken, size iş veremeyiz." dediğini savundu.

AK Parti: Aktüeryal denge bozuldu

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, kendisinin de "yaşa takılan biri" olduğunu, aktüeryal dengenin bozulduğunu belirterek, sosyal güvenlik şemsiyesi adı altında aktif sigortalıların ödediği primleri, emekli maaşı olarak ödediklerini bildirdi.

Can, Turgut Özal'ın, 1987'de aktüeryal dengenin bozulduğundan bahsederek, "Bunlar SSK'yı batıracaklar." dediğini ve emeklilik için üçüncü şart olarak yaşın getirildiğini anımsattı.

MKE'de çalışırken, yasa gereği 38 yaşındaki ağabeyilerinin istememelerine rağmen, göz yaşlarıyla resen emekli edildiğini anlatan Can, her yıl 80 ile 100 milyar liranın sosyal güvenliğe transfer edildiğini, bunun yatırıma ayrılanın iki katı olduğunu vurguladı.

Can, "Bu memleket, bu devlet, bu imkanlar bizim. Şu an itibarıyla 1 emekliye 1,6 çalışan var. Bunun 1 emekliye 4 çalışan olması lazım." dedi.

Görüşmelerin ardından İYİ Parti'nin grup önerisi, muhalefet partilerinin oylarıyla kabul edildi. Bunun üzerine muhalefet çıkan kararı alkışlarla karşıladı.