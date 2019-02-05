Meclis "yeni başkan" gündemiyle açılıyor
İki haftalık aranın ardından TBMM çalışmalarına yeniden başlıyor. Meclis'in öncelikli gündemi Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalacak Meclis Başkanlığı seçimi. (Canan Sakarya)
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