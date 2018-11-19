Meclis'in bütçe mesaisi sürüyor

19 Kasım 2018

TBMM'de bu hafta 2019 bütçesinin komisyon görüşmeleri sona ererken, genel kurulda TOBB ve çevre ile ilgili yasa teklifleri ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda birkaç haftadır devam eden 2019 bütçesinin görüşmeleri kapsamında bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarın Adalet Bakanlığı, çarşamba günü ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Bütçe maratonunun komisyon süreci perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi ile sona ererken, 2019 yılı bütçesi Aralık ayında da TBMM genel kurulu gündemine gelecek.

Meclis genel kurulunda ise bu hafta ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, milletvekili ile mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleriyle oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilecek.

Teklif, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkanı ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin de seçilemedikleri takdirde görevlerine dönmesini öngörüyor.

Genel kurulda daha sonra da Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara 1,250 lira ceza verilmesini öngören teklifle ayrıca atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediye, il özel idareleri, kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik uygulanacak.

Kaynak: Reuters