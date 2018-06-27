Meclis'in ilk oturumunu kimin yöneteceği belli oldu

27 Haziran 2018

CHP Milletvekili 79 yaşındaki Deniz Baykal meclise giren en yaşlı milletvekili olması sebebiyle ilk meclis oturumunu yönetme hakkına sahip. Ancak Baykal’ın ciddi sağlık sorunları nedeniyle ilk oturumu yönetip yönetmeyeceği merak konusu olmuştu.

Hatta Baykal'ın yerine ikinci en yaşlı kişi olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin adı Meclis Başkanlığı için geçmişti.

Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Meclis yönetimi ile görüşerek en yaşlı üye sıfatıyla babasının açılışı ve yemin törenini yöneteceğini bildirdi.

Meclis yönetiminin ayakta fazla kalamayan Baykal için uygun koşulları oluşturacağı öğrenildi.