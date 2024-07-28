Meclis'te dikkat çeken 'altın günü' ve 'kısır' tepkisi!

Yasaları bir an önce çıkarıp tatile gitmek isteyen milletvekilleri yoğun bir mesai yapıyor. Son bir haftadır her gün yaklaşık 12 saat çalışan milletvekillerinin ilgisi aynı seviyede sürmüyor.

Çalışmalara yönelik dikkati dağılan milletvekillerinin yanındaki milletvekilleri ile sohbeti ya da telefon konuşmaları Genel Kurul’da uyarı gerektiren gürültülere neden oluyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre; İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak’ın Vergi Kanunu teklifi üzerine konuşma yaptığı sırada bir milletvekili “Hatibi duyamıyoruz!” diye uyarıda bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da sohbet eden bir grup milletvekiline göndermede bulunarak, “Altın günü var galiba orada” diye seslendi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Sayın Başkan, kulise davet ederseniz! Sonra çağırırız” derken AK Partili Yaşar Kırkpınar, “Ya, bu saatte kim dinler sizi, Allah Allah ya! Konuşun gidin kardeşim!” cevabını verdi.

Bu sözlere milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Partili Selçuk Türkoğlu, “Kısır da getirin, kısır günü yapın! Altın günü yapın!” dedi.