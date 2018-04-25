Meclis'teki gerginlik sonrası ilk buluşma
Anayasa Mahkemesi'nin 56. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu tokalaştı.
Anayasa Mahkemesi'nin 56'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AYM Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi.
AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile çok sayıda yargı mensupları katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girişinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu protokolün ön sırasında bulunanlarla tokalaştı.
Kaynak: DHA