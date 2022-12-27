Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni düzenlendi

Mehmed Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi ve Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin de arasında bulunduğu misafirler katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, burada yaptığı konuşmada herkesin hayatında önemli bir yere sahip olan şair ve düşünce adamı Mehmet Akif Ersoy'u anmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Akif'in mebusluk döneminde kaldığı Ankara'daki Taceddin Dergahı'nın aynısının 2011'de Bağcılar'a kazandırıldığını dile getiren Özdemir, burasının çok önemli ve kıymetli bir mekan olduğunu kaydetti.

"Gençlerimiz büyük kazanımlar elde etti"

Özdemir, açılışından bugüne Taceddin Dergahı Müzesi'nin çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Burada şimdiye kadar 200 bine yakın gencimiz Akif'in anlaşılması adına büyük kazanımlar elde etti. Burası bir şekilde sizi Ersoy'un hayatının içine çekiyor. Her hafta kültür merkezimizde Akif okumaları yapıyoruz. Kütüphanemizde de bine yakın kitabı yer alıyor." ifadesini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un yönetici, öğretmen, idareci ve öğrenciler tarafından çok iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Bu şuuru oluşturabilmek adına biz de Bağcılar Belediyesi olarak önemli bir görevi üstleniyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu mekanı en iyi şekilde yaşatma gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

İşaret diliyle İstiklal Marşı okundu

Akif'in sevdiği türkülerin "Bilgi Evi" müzik öğretmenleri tarafından seslendirildiği programda, İstiklal Marşı işaret diliyle okundu.

Programda ayrıca yazar Aziz Erdoğan, Ersoy'un hayatı mücadelesi, arkadaşları ve İstiklal Marşı'nı yazma hikayesine ilişkin bilgi verdi.

Programın ardından davetliler, Milli Şair'in eşine yazdığı mektupları, köstekli saati, fotoğrafları, Mısır ve Arnavutluk gibi ülkelerden getirilen özel eşya ve belgelerinin yanı sıra şiirlerinin orijinal kopyalarının da sergilendiği Taceddin Dergahı Müzesi'ni gezdi.