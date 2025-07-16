İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumu nedeniyle İstanbul'a getirildi. Çalık'ın cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağına ilişkin değerlendirme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Başkan Çalık'ın eşi açıkladı

Çalık'ın eşi Zehra Çalık, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, "Adli Tıp'a sevk edildi" bilgisini paylaştı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, bugün dosyasında yeni bir gelişme yaşanabileceği belirtildi.

Başkan Çalık'ın avukatı Melih Koçhan sda "Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık'ın Adli Tıp Kurumu'na sevki gerçekleşmiştir. Şu anda avukatları olarak Adli Tıp Kurumu'na intikal halindeyiz. Bilindiği üzere, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporunda, müvekkilimizin cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir. Adli Tıp Kurumu'nun da bu rapor doğrultusunda değerlendirme yaparak, müvekkilin mevcut sağlık durumu itibarıyla cezaevi koşullarına uygun olmadığını tespit edeceğine ve bu durumu onaylayacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Ameliyat edildi, anjiyo oldu, yeniden cezaevine gönderildi

İki kez kanseri yenen ve tutukluluk süresince 3,5 ayda 18 kilo kaybeden Mehmet Murat Çalık, tutukluluğu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi tespit edilmişti. Bu bulguların ardından geçen ay acil bir operasyon geçiren Çalık, ameliyattan yalnızca üç gün sonra yeniden cezaevine gönderilmişti.

Kısa süre sonra durumu tekrar kötüleşen Çalık, bu kez anjiyo için hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı değerlendirmede, Çalık'ın sağlık durumu 'riskli' olarak tanımlandı. Ancak anjiyo işleminin ardından, sağlık durumu ciddiyetini korurken tekrar cezaevine sevk edildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edildi

Sulh Ceza Hakimliği, dosya kapsamında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Çalık'ın tutukluluğunun devamına karar vermişti. Bu süreçte Adli Tıp Kurumu'ndan, Çalık'ın mevcut sağlık durumu ile cezaevi koşullarının uyumlu olup olmadığına ilişkin bir rapor talep edildi.