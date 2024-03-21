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Mehmet Öntürk’ten Hatay’a dönüş çağrısı

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, Hatay’ı inşa ve ihya edecek projelerini İstanbul’da anlattı. İş insanları, STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Öntürk, ayrıca kentin ayağa kaldırılmasının ardından tüm vatandaşlara Hatay’a geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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Ömer Niziplioğlu-Mehmet Öntürk
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İş insanı Ömer Nizipli­oğlu, Hatay’ın master planlarının hazırlanması gerektiğini söyledi. Bunun için 3 önerisinin olduğunu aktaran Niziplioğlu, “Bir herkesin gelmek istediği bir turizm şehiri yaratılmalı. İki, Hatay’ın milli ge­lirini 2-3 katına çıkaracak tersi­ne göçü başlatabilecek tekstil or­ganize sanayisinin oluşturulma­sı. Diğeri ise deprem korkusunun yaşanmadığı sağlam zeminli yeni yerleşim bölgeleri oluşturulması’’ diye konuştu.

Nilüfer ÇevikelDeprem bölgesinin 'Kalkınma­da Öncelikli 6. Bölge' kapsamı­na alınması için yapılan çağrının, Cumhurbaşkanımız Recep Tay­yip Erdoğan tarafından karşılık bulduğunu aktaran Demirtaş Or­ganize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ‘’Önerilerimizin hayata geçmesinden son derece mutlu ol­duk. Özellikle yeni kurulacak Tek­nokentler ile bölgenin teknoloji odaklı yatırımların merkezi olma­sı ve kadın kooperatiflerinin ço­ğaltılması ticari hayatın canlan­masına katkı sağlayacaktır” dedi.