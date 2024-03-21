Mehmet Öntürk’ten Hatay’a dönüş çağrısı

İş insanı Ömer Nizipli­oğlu, Hatay’ın master planlarının hazırlanması gerektiğini söyledi. Bunun için 3 önerisinin olduğunu aktaran Niziplioğlu, “Bir herkesin gelmek istediği bir turizm şehiri yaratılmalı. İki, Hatay’ın milli ge­lirini 2-3 katına çıkaracak tersi­ne göçü başlatabilecek tekstil or­ganize sanayisinin oluşturulma­sı. Diğeri ise deprem korkusunun yaşanmadığı sağlam zeminli yeni yerleşim bölgeleri oluşturulması’’ diye konuştu.

Deprem bölgesinin 'Kalkınma­da Öncelikli 6. Bölge' kapsamı­na alınması için yapılan çağrının, Cumhurbaşkanımız Recep Tay­yip Erdoğan tarafından karşılık bulduğunu aktaran Demirtaş Or­ganize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ‘’Önerilerimizin hayata geçmesinden son derece mutlu ol­duk. Özellikle yeni kurulacak Tek­nokentler ile bölgenin teknoloji odaklı yatırımların merkezi olma­sı ve kadın kooperatiflerinin ço­ğaltılması ticari hayatın canlan­masına katkı sağlayacaktır” dedi.