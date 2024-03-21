Mehmet Öntürk’ten Hatay’a dönüş çağrısı
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, Hatay’ı inşa ve ihya edecek projelerini İstanbul’da anlattı. İş insanları, STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Öntürk, ayrıca kentin ayağa kaldırılmasının ardından tüm vatandaşlara Hatay’a geri dönmeleri çağrısında bulundu.
İş insanı Ömer Niziplioğlu, Hatay’ın master planlarının hazırlanması gerektiğini söyledi. Bunun için 3 önerisinin olduğunu aktaran Niziplioğlu, “Bir herkesin gelmek istediği bir turizm şehiri yaratılmalı. İki, Hatay’ın milli gelirini 2-3 katına çıkaracak tersine göçü başlatabilecek tekstil organize sanayisinin oluşturulması. Diğeri ise deprem korkusunun yaşanmadığı sağlam zeminli yeni yerleşim bölgeleri oluşturulması’’ diye konuştu.
Deprem bölgesinin 'Kalkınmada Öncelikli 6. Bölge' kapsamına alınması için yapılan çağrının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılık bulduğunu aktaran Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ‘’Önerilerimizin hayata geçmesinden son derece mutlu olduk. Özellikle yeni kurulacak Teknokentler ile bölgenin teknoloji odaklı yatırımların merkezi olması ve kadın kooperatiflerinin çoğaltılması ticari hayatın canlanmasına katkı sağlayacaktır” dedi.