Mehmet Özhaseki açıkladı: 10'dan fazla belediye AK Parti'ye geçmek istiyor

tv100’de yayınlanan Yüzler Kulübü'ne konuk olan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisine geçmek isteyen belediye başkanları olduğunu söyledi.

10'dan fazla belediye başkanıyla görüşme halinde olduklarını aktaran Özhaseki, bunların hangi partilerden olduğuyla ilgili bilgi vermezken, "büyükşehirlerde bulunan ilçe düzeyindeki belediyeler" olduğunu belirtti.

Özhaseki, "Gözlerin görmediği yerlerde arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz" dedi.

Herhangi bir sürece bağlı kılmadan başkanlarla görüşmelere devam ettiklerini aktaran Özhaseki, "Olgunlaştığında zamana bağlı olmaksızın 'buyur' deyip onu da daireye alıyoruz" ifadelerini kullandı.