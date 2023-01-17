Mehmet Şimşek'ten açıklama: İtibar etmeyin

Söz konusu fotoğrafa ilişkin "Ben istemedim, ayarlandı", enflasyonla mücadele ile ilgili de “Tsunami geliyor. Böyle enflasyonla mücadele mi olur" dediği iddia edilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı.

“Çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür" diyen Mehmet Şimşek, "Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.