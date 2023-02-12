Meksikalı yol arkadaşı arama kurtarma köpeği 'Proteo' yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika’dan gelen ekibin köpeği Proteo hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde arama kurtarma çalışmalarının yedinci gününde can kaybı 30 bine yaklaştı. Arama kurtarma çalışmalarına dünyanın dört bir yanından uzman ekipler, çalışmalara katkıda bulunmak adına afet bölgelerine geldi.
Meksikalı arama kurtarma ekibi, yanlarında Proteo adlı bir kurtarma köpeği de getirmişti. Proteo'nun arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika Savunma Bakanlığı’nın paylaşımında, “Yol arkadaşımız Proteo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimizi arama kurtarma çalışmalarında Meksika ekibinin bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.