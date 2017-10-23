Melih Gökçek istifa tarihini açıkladı
Melih Gökçek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 28 Ekim Cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği tarih belli oldu.
Gökçek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 28 Ekim Cumartesi günü istifa edeceğini açıkladı.
Erdoğan'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'in istifa kararının ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.
Erdoğan paylaşımında, "Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık. Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız. Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak." dedi.