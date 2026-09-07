Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek adliyede: Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldılar

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının geçen hafta başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cuma günü eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından, aynı soruşturma kapsamında oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ifadeye çağrıldı.

Yurt dışına kayıt dışı para aktarımı iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Melih Gökçek cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ardından Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı belirtildi.

Başsavcılık, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek’in de şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edileceğini açıkladı.