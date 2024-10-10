Meme kanserinde farkındalık için Kız Kulesi'ne pembe kurdele asıldı

Meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak isteyen hastane yöneticileri, onkoloji hekimleri ve sağlık çalışanları Kız Kulesi'nde bir etkinlik düzenledi. Organizasyon kapsamında, meme kanserinin sembolü haline gelen pembe kurdele Kız Kulesi'ne asıldı.

Etkinlikte hazır bulunan Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Deniz Böler, "Biz de İstanbul'da hem İstanbul'un simgelerinden birisi olan hem de kızları ve kadınları temsil eden Kız Kulesi'nde böyle bir etkinlik yapmayı amaçladık. Bizim hedefimiz meme kanserine dikkati çekmek, bu konudaki farkındalığı arttırmak" dedi.

Kanseri yenebiliriz!

Dünyada milyonlarca kadına her yıl meme kanseri tanısı konulduğuna dikkati çeken Böler, "Bu konuda ne hastalarımız ne de hasta yakınları yalnız değiller. Son olarak şunu söylemek istiyorum, biz kanseri yenebiliriz. Kendi kendini muayeneyle erken teşhisle, kanserden korkmayarak, gözünü kapatmayarak, farkına vararak ve birbirimize destek olarak bu hastalıktan kurtulabiliriz. Erken teşhis hayat kurtarır. Dünyada, Türkiye de dahil olmak üzere kadınların yüzde 30 ila 40'ını sadece tedaviye ulaşamadıkları ve teşhiste geç kalındığı için kaybettik. Ama erken tanısı olan kadınlarda neredeyse yüzde 100'e varan başarı oranları yakalıyorsunuz. Bu, bizim elimizdeyken bu şansı kullanmak istiyoruz" dedi.

Katılımcılar, daha sonra pembe kurdele asılan kule önünde pankartlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.