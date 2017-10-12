'Memur nikah kıyıyorsa Müftülükler de kıyacak'

12 Ekim 2017

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ettiği sırada, parti genel merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.

Mahir Ünal, "Geçen hafta aldığımız bir kararla öncelikli olarak illerin kongrelerinin bitirilmesi karar altına alındı. Ve büyükşehirlerin kongreleri tamamlandıktan sonra yani 51 ili tamamladıktan sonra 30 büyükşehrin kongre süreçleri başlayacak. Şu ana kadar yapılan, yani büyükşehirlerin şu ana kadar gerçekleşen kongreleri gerçeklemiş olacak. Sosyal medyada yürütülen tezviratlar var, bunlara itibar etmeyiniz" dedi.

Buna neden gerek duyuldu? sorusu üzerine Ünal, "Yani büyükşehirlerin kongre süreçlerinin daha sonraya bırakılmasına… Bu tamamen planlamayla ilgili. Çünkü düşünün sadece bu hafta sonu bizim 53 tane planlanmış kongremiz var. Bu şu demek aynı zamanda, her kongre için Ankara’dan konuşmacıların gitmesi, o ilçedeki çalışmalar, onun öncesinde istişareler, değerlendirmeler… Dolayısıyla bunun getirdiği zorluklar dikkate alınarak rahat bir planlama yapılabilmesi gerekçesiyle öncelikli olarak 51 ilin kongreleri tamamlandıktan sonra büyükşehirlere başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal, "Meclis’te görüşülecek olan müftülere nikah yetkisiyle ilgili olarak STK’lardan muhalefetten tepkiler var. Bu düzenlemenin revize edilmesi söz konusu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Herhangi bir şekilde geri çekme söz konusu değil. Bu konu toplumda yeterince tartışıldı. Nihayetinde müftülere nikah kıyma yetkisinin, müftülüklere verilmesi medeni kanunun değişmesiyle ilgili bir konu değil. Yani nihayetinde diğer devlet memurları, nikah memurlarının nikah kıyma yetkisi neyse, yine müftülüklere de aynı yetki veriliyor. Sanki burada yapılacak olan dini nikahmış gibi bir algı oluşturmanın bir anlamı yok. Çünkü burada belediyenin görevlendirdiği nikah memuru, medeni kanunun ona verdiği yetki çerçevesinde nikah kıyıyorsa müftülükler de kıyacaklar. Buradan bir din istismarının çıkarılmasını doğru bulmuyoruz."