Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL

TBMM'ye Çarşamba günü gönderilen ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmeye başlanan memur maaşında, en düşük emekli aylıklarında ve bazı vergilerde artış içeren 17 maddelik düzenlemenin etki analizine göre öne çıkan değişiklikler şu şekilde:

Deprem bölgesine yönelik istisnalar ve tahsilat gerçeklesmeleri dikkate alınarak motorlu taşıtlar vergisinde yapılan değişikliğin bütçeye yaklaşık 30 milyar TL ilave gelir etkisi olacak.

Hazine borçlanma limiti 2.18 trilyon

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında düzenleme öncesi 660.9 milyar TL olan Hazine borçlanma limiti bu düzenleme ile 2.18 trilyon TL'ye yükseltiliyor.

2023 yılının ikinci altı ayında asgari ücret destegi olarak 500 TL verilmesinin bütçeye maliyet 19 milyar TL olacak.

KV'nin bu yıla etkisi 80 milyar TL

İhracat kazançlarına sağlanan 5 puanlık indirim de dikkate alınarak kurumlar vergisi artışının bu yıla etkisi 80 milyar TL olacak, yıllık etki ise 120 milyar TL öngörülüyor.

Yaklaşık 3.7 milyon kamu görevlisinin aylık ve ücretlerinde yapılacak net 8.077 TL seyyanen artışın 2023 yılında merkezi yönetim bütçesine ilave maliyeti 177 milyar TL olarak tahmin ediliyor.

KKM'nin Hazine'den TCMB'ye devri düzenlemenin merkezi yönetim bütçesine maliyeti olmayacak. Diğer taraftan mevcutta açılmış kur korumalı hesaplar için öngörülen yaklaşık 100 milyar TL'lik ödemenin merkezi yönetim bütçesi imkanlarından yapılmaması sağlanacak.