'Menbiç planı'nda mutabık kalındı

14 Haziran 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin üzerinde çalışılan Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kaldığını ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı/Stuttgart’ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırılmıştır."

Akar, Scarparrotti ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Akar-Scarparrotti görüşmesinde Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik durumu ile Menbiç yol haritasıyla belirlenen güvenlik prensipleri ele alındı.