Menbiç'te dördüncü devriye faaliyeti gerçekleştirildi

24 Haziran 2018

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Menbiç arasındaki hatta dördüncü koordineli, bağımsız devriye görevini yaptı.

İlk devriye faaliyeti 18 Haziran'da, ikincisi 20 Haziran'da üçüncüsü ise 22 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Menbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Mutabakat Menbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Menbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

Kaynak: AA