"Menbiç'te Türk ve ABD varlığını kabul etmiyoruz"

19 Haziran 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün, Menbiç yol haritası doğrultusunda Fırat Kalkanı askeri harekatında hakimiyet kurulan alan ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'daki Washington ziyareti sırasında YPG'nin Suriye Menbiç'ten çekilmesini öngören Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı.

SANA haber ajansında yer alan haberde Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya yer verilerek, "Suriye, devam eden Türk ve Amerikan saldırganlığı bağlamında Türk ve Amerikan kuvvetlerinin Menbiç civarına girmesini şiddetle kınadığını ve kesin olarak reddettiğini ifade etmektedir" dedi.

Açıklamada, Suriye ordusunun "tüm Suriye topraklarını özgürleştirmeye" kararlı olduğu da belirtildi.

Kaynak: Reuters