Menbiç'te üçüncü devriye faaliyeti gerçekleştirildi
Menbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede üçüncü devriye görevini gerçekleştirildi.
Türk ordusu, Menbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede üçüncü devriye görevini gerçekleştirdi.
İlk devriye faaliyeti 18 Haziran'da, ikincisi ise 20 Haziran'da gerçekleştirilmişti.
ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Menbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.
Mutabakat Menbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.
YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.
Menbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.