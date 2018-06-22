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Menbiç'te üçüncü devriye faaliyeti gerçekleştirildi

Menbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede üçüncü devriye görevini gerçekleştirildi.

Menbiç'te üçüncü devriye faaliyeti gerçekleştirildi
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Türk ordusu, Menbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede üçüncü devriye görevini gerçekleştirdi.

İlk devriye faaliyeti 18 Haziran'da, ikincisi ise 20 Haziran'da gerçekleştirilmişti. 

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Menbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. 

Mutabakat Menbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor. 

YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. 

Menbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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