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Meral Akşener, Anna Lührmann ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Anna Lührmann ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

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Akşener, Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmede, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan ile Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da yer aldı.

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