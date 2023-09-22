Meral Akşener: Blöf yapmıyoruz, kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz

Akşener, FOX TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Millet İttifakı bileşenlerinin ortak amacının 2023 seçimlerini kazanmak olduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyleyen Akşener, "Maalesef 'kazanacak aday' dediğim ama bunun üzerine büyük bir linç yediğim bir sistemi başaramadık. Yani kazanacak aday meselesini başaramadık. Kutuplaştırma sisteminin insanları getirdiği noktada iğrenç bir durum oluşmuş. Bütün propagandalar, değerler üzerinden yapılıyor. Oculuk buculuk üzerinden yapılıyor. Milletimizin dertlerini nasıl çözeceğiz üzerinden hiçbir planın, projenin tartışılmadığı ve 'Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemini değiştireceğiz' üzerinden yol yürünmediği... İYİ Parti olarak elbette biz de bunun sorumlusuyuz." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı karşılaştıran Akşener, "Cumhur İttifakı, baktığınızda et ve tırnak gibi bir ve beraber olmuş, birbirini masanın altında tekmelemeyen bir sistemi var. Biz ise iş birliği içinde rekabet dediğim bir kavram üzerinden yol yürünecekti biz de onu başaramadık." değerlendirmesini yaptı.

Akşener, 2023 seçim sonuçlarına ilişkin, "Kalbim ağrıyor. Biz bunu kazanmalıydık. Yani işte bunlar belliydi, böyle olacağı belliydi. Bu, sistemle alakalı bir şey." diye konuştu.

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerine yönelik açıklamanın blöf olup olmadığı sorusuna Akşener, "Blöf yapmıyoruz, her seçimden sonra olduğu gibi 2023 seçimlerinden sonra oturduk hem milletimizle hem de partililerimizle konuştuk. Aldığımız tepkiler ışığında Genel İdare Kurulumuzdan bir karar çıktı, 81 ilde ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçime girmek." yanıtını verdi.

"2018 seçimlerine yalnız girecektik"

Partisinin 2018'de seçime katılıp katılamayacağına ilişkin tartışmalar sırasında CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Partiye geçmesine yönelik kullandığı "En büyük pişmanlığım" sözleri sorulan Akşener, şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada seçime ortak girdik çünkü bizi seçime sokmamak üzere bir karar vardı. Öyle bildirilmişti YSK'den, zaten tuhaf bir yönetim anlayışı vardı. Gittim Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili istedim, 15 milletvekili arkadaş seçime girebilelim diye geçici geldiler bize. Sonra o seçime girmek için biz hem teşkilatlarımızı tamamlamışız hem grup kurmuşuz diye YSK seçime girme kararı verdi. Normal şartlarda harika bir şeydi, demokrasiye dair çok önemli bir tutumdu. O önemli tutum bizim ayrıca da kuruluş ayarlarımızdan, kuruluş sebebimizden kurulma amacımızdan bu tarafa doğru kaymamıza da sebep oldu. 2018 seçimlerine yalnız girecektik ama bu 15 milletvekili vesilesiyle ittifak içerisine girmiş olduk.

"Demokrasiye dair alınan tutum gitti"

Şimdi böyle bir çerçevede yola çıkıldı ama bütün bir süreç, bunu 'Ne kadar güzel bir iş yaptık.' diye anlatmak yerine her kafası kızanın, 'Biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı.' diline çevrildi. O kadar başımıza kakıldı ki televizyonlara her çıkan arkadaş, röportaj verenler zaman zaman bize kızdıkça Ömer Seyfettin'in 'Diyet' hikayesine döndü bu iş ve gelinen noktada demokrasiye dair alınan tutum gitti. Bunu yöneticilerin bir kısmı dahil CHP'nin mensupları yaptı. Sonuç itibarıyla bunu bir demokrasi eylemi olarak ortaya koyamadık. Sonuç itibarıyla benim ve arkadaşlarımın bakış açısı da şu; bu demokrasi eyleminin neticesinde ne oldu, herkes kazandı. Biz seçime girdik doğrudur. Belki sokmayacaklardı, doğrudur. Bana göre mücadele etmeliydik. Bu da doğrudur ama böyle bir yol tercih ettik."

"Anayasayı değiştirecek bir sonuç elde etme imkanları vardı"

Akşener, 2018 seçimleri neticesinde Millet İttifakı'nın ekstra milletvekili çıkardığını söyleyerek "Biz seçime giremiyor olsaydık, acaba Saadet Partisi o aşamada, o sistemde olur muydu? CHP nasıl bir sistem içine gidecekti? Seçim sonuçları olarak acaba AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kazanacaktı? Bütün hesaplara göre 400'ü bulacakları söyleniyor. Yani Anayasayı değiştirecek bir sonuç elde etme imkanları vardı. Yani bu karşılıklı bir Türkiye'ye iyilik. Türkiye'ye iyilik yerine İYİ Partiye iyilik şeklinde konuşuldukça vatandaş nezdinde yapılan bu güzel tutumun karşılığı gitti. Onun için de pişmanım." diye konuştu.

"Kazanacak aday dediğiniz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday çıkartacak mısınız, yoksa bir blöf mü?" sorusu üzerine Akşener, "Çok ayıp şeyler söyleniyor ama alıştık. Bakın bu linçlenmeden aydınlandık. Millet İttifakı'nı en fazla savunan liderlerden birisi benim. O Millet İttifakı içinde kişisel ve partisel talebi en düşük liderlerden birisi benim. Bu netlikte söyleyeyim, benim ve partililerimin tek bir hedefi vardı; 2023'te tek adam sistemini değiştirebilmek ve tekrar hukukun üstünlüğünü, adaleti, demokrasiyi, ekonomide eşitliği, sosyal adaleti, sosyal devleti yeniden inşa edebilmek, kayırmayı ortadan kaldırmaktı. Bunu başaramadık. Başaramama sebeplerimizden biri seçime girmekle ilgili durumumuz. Öncelikle şunu söyleyeyim blöf yapmıyoruz. Bu netlikte söyleyeyim. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz." yanıtını verdi.

"Yerel seçimlerde iyi hizmet eden zaten kazanır"

Yerel seçimlerde partisinin başarılı olacağına inandığını söyleyen Akşener, "Diyelim ki olmadı, çünkü biz milletimize anlatacağız, milletimiz de uygun görmedi. Asla tartışmayacağız ama bir başarısızlık olma halinde bütün sorumluluk bana aittir. Ben de gereğini yapacağım." dedi.

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Ne biz ne İYİ Parti ne diğer demokratlar İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve diğer büyükşehirlerin göz göre göre Millet İttifakı'nın elinden gitmesine izin vermez." sözlerinin hatırlatılması üzerine Akşener, "Millet İttifakı diye bir kavram yok şu anda. 2023 seçimleri sonrası yaptığımız çalışmalarda, iş birliği kavramı içinde kurulan bu sistemlerin bir tarafın patronajına girme psikolojisini gördüm. Sayın Özel'in açıklamasının içinde bir de Manisa'nın 2019'da bize verilmesi sebebiyle günlerce, sabaha kadar ağlamış. Keşke beni arayıp söyleseydi. Dolayısıyla ağlayarak İYİ Partiyle iş birliği yapmış bu arkadaşlar. Asıl mesele bu. Zaten ağlayarak mecburiyetten yapmışlar. Bu mecburiyete ihtiyaç yok. Zaten yerel seçimlerde iyi hizmet eden zaten kazanır." ifadelerini kullandı.

"6 ay var daha biz şimdiden aday açıklıyoruz"

Partisinin 2024 yerel seçimlerine yönelik Ankara ve İstanbul adaylarıyla ilgili çalışma başlattığını bildiren Akşener, "Kahramanmaraş ve İzmir'i açıkladık. Ankara ve İstanbul'la ilgili görüşmeler sürüyor, en sona bırakmayacağız. 6 ay var daha biz şimdiden aday açıklıyoruz. Düzce, Eskişehir adaylarımızı açıklayacağız, Aydın ve Balıkesir'de bir noktaya geldik." ifadelerini kullandı.

İstanbul Beşiktaş'ta şarkıcı Mustafa Sandal'ın isminin geçtiğinin ifade edilmesi üzerine Akşener, "Mustafa Sandal Bey'le zaman içerisinde bir dostluğumuz oluştu. Zaman zaman görüşüyoruz. Kendisinden istedim ama henüz bir şey yapmadık. Herhangi bir anlaşma veya resmi bir şey konuşmadık. Partiyi ziyaret ettiğinde bu şekilde konuşmadık çünkü başka bir konu için gelmişti. Bir telefon konuşmasında nabız yoklama amaçlı söyledim. Çok nazik, zarif bir arkadaşımız keşke adım atsa daha çökmedik üzerine. Gerçek bir Beşiktaşlıdır. Çok isterim ama resmi bir teklif götüremedik." diye konuştu.