Meral Akşener o günü anlattı! Altılı Masa'da neler yaşandı?

Akşener, 2 Mart'ta gerilim yaşanan toplantıya ilişkin olarak, "İsterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim, Kılıçdaroğlu bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı" dedi. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının da masanın diğer üyeleri arasında konuşulduğunu da dile getirdi.

Akşener Candaş Tolga Işık'la konuştu

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Akşener'le görüştüğünü belirtti, Akşener'in açıklamalarını Twitter hesabından paylaştı.

“Az önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le konuştum. Son 6'lı Masa toplantısında yaşananları sordum, anlattı” diyen Işık, Akşener’in anlatımlarını şöyle aktardı:

“O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk.

Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi

Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim.

Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim.

Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi

Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı.”

"Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim.+++ — Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 5, 2023