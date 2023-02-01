Meral Akşener'den hükümete EYT tepkisi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu. Akşener’in gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler de vardı.

EYT teklifinin Meclis’e sunulduğunu anımsatan Akşener, “Biz en başından beri EYT’li kardeşlerimizin sorununun çözümüne bir sosyal yardım olarak değil; bir hak kaybının giderilmesi ve nesiller arası adaletin sağlanması olarak baktık. Bununla birlikte sosyal güvenlik dengesine olan etkisini de göz ardı etmedik” dedi.

Hükümeti EYT yasası üzerinden eleştiren Akşener, “Ne var ki Ak Parti iktidarı vatandaşın faydasına olan her meselede olduğu gibi bunu da bir lütuf gibi sunmaktan geri durmadı. Biz milletimizin yararına olan her projemizin hayata geçirilmesinden ancak memnuniyet duyarız. Yeter ki doğru düzgün uygulasınlar” ifadelerini kullandı.

“Hemen her konuda olduğu gibi, EYT konusunda da yarım yamalak iş yaptılar” diyen Akşener, şunları söyledi:

“- Yeni mağdurlar meydana getirmekten çekinmediler. Mevcut kanun teklifinde 1999 yılında yürürlüğe giren yasanın zorunlu kıldığı yaş sınırı kaldırılıyor. Ancak bu sefer de aynı yasanın artırdığı prim ödeme gün sayısı değiştirilmiyor.

- Oysa iktidar yaptığı kafa karıştırıcı açıklamalarla insanlarımızı bunun tersine inandırdı. Gelinen noktada EYT’li kardeşlerimiz şimdi de prime takıldılar. Buradan, iktidara seslenmek istiyorum, net bir şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanma hakkından faydalanmak adına arabasını sattı, kredi çekti, para yatırdı. Şimdi onlara 'Prim ödeme gün sayınız yetmiyor.' diyorsunuz.”