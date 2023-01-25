Meral Akşener'den 'Sinan Ateş' çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener’in gündeminde Sinan Ateş suikastı, ekonomideki son durum ve İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması vardı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin soruşturma hakkında konuşan Meral Akşener, “Dicle’nin kenarında değil, başkentin göbeğinde, aşağılık bir suikastla, bir vatan evladına kıydılar! Üstelik bunu, herkesin gözü önünde yaptılar. Ve şimdi de devletin gücünü kullanarak gerçek failleri, örtbas etmeye çalışıyorlar” dedi.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına büyük tepki

Akşener’in konuşmalarından satırbaşları şöyle:

- Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i yakmaya çalışarak değerlerimize saldıran bu vandallık, bu barbarlık, bu düşmanlık dünyanın hiçbir yerinde, fikir hürriyeti olarak, pazarlanamaz. Bu düpedüz bir nefret suçudur! Meselenin önemli bir yanı daha var: Türkiye’de hemen her kesim siyasetin her renk ve düşüncesi benzer bir şekilde bu eylemi reddediyor. Bu konuda, ülkemizdeki tüm toplumsal kesimler yekvücut olarak tepki gösteriyor.

Ekonomi eleştirisi

- Muhteremler hem enflasyonla mücadeleyi hem de, Türk Lirası'nı, değersiz hale getirmeyi aynı anda hedefleyemezsiniz. Birinden birini, öncelemeniz gerekir. Eğer ki, Türk Lirası'nın, değersiz olmasını savunuyorsanız 'Yaşasın enflasyon' demeniz gerekir. Ki zaten siz, düpedüz bunu savunuyorsunuz."