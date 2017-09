Meral Akşener'den 'yeni parti' açıklaması

27 Eylül 2017

Eski TBMM Başkan Vekilli ve İçişleri Bakanı Meral Akşener, Avcılar'daki bir salonda düzenlediği basın toplantısında, yeni partinin kuruluş çalışmalarının sona yaklaştığını, yüksek tempo ve büyük azimle çalıştıklarını söyledi.

Gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını dile getiren Akşener, "Dost düşman herkes bilsin ki çaldığımız maya tuttu. Her yöreden, her kesimden, her düşünceden büyük ilgi görüyoruz. Ben bir seçim ortamında bu rüzgarın daha da büyüyeceğini ve fırtınaya dönüşeceğini görüyorum." şeklinde konuştu.

Akşener, en az yüzde 50'nin seçerek görevlendirdiği ama yüzde 100'e hizmet edecek bir parti kurduklarını aktardı.

"Bir atasözü vardır, 'Bıldırcının beyliği ekin biçilene kadardır.' Biz tarla sahibi olarak geri döndük ve ekinimizi biçmeye başladık, bıldırcınlara selam söyleyin, beylikleri bitiyor artık." ifadesini kullanan Akşener, partisinin kurucular kurulunun bir bölümünü şöyle sıraladı:

"Büyükelçi Ahmet Erozan, eski bakan Aydın Tümen, hukuk mezunu ev kadını Berna Sukas, (eski) Adana Milletvekili Cevher Cevheri, Aşık Veysel'in torunu iş kadını Çiğdem Özer, Elif Gökdemir, 15 Temmuz gazisi Fatih Eryılmaz, eğitim ataşesi Erdoğan Bozdemir, iş kadını Fulya Yasemin, üst düzey yönetici Hatice Bilici, iki gözünü terörle mücadele sırasında kaybetmiş gazi Hüseyin Özlük, (eski) Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, mühendis Orhun Ertürkmen, eski bakan Suat Çağlayan, üst düzey yönetici Taylan Yıldız, büyükelçi Tugay Uluçevik, üst düzey yönetici Ersagun Yücel, avukat Nafi Özgür."

"Ekonominin başına Durmuş Yılmaz'ı düşünüyoruz"

Daha sonra soruları yanıtlayan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra en çok anket yaptıran siyasetçi olduğunu, bu anketlerde toplumun her kesiminden oy aldıklarını gördüklerini söyledi.

Akşener, "Partimizin logosu, ismi, amblemi, tüzüğü, programı, kurucular kurulu 25 Ekim'de Ankara'da basınla paylaşılacak." dedi.

Türkiye'nin her şehrinde teşkilat kuracaklarını, vatansever insanları bir araya getiren bir siyasi parti olacaklarını dile getiren Akşener, dış politikayı iç politikanın malzemesi yapmayacaklarını belirtti.

Meral Akşener, "Tutuklanma endişeniz var mı?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına değinen Akşener, "Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğum takdirde 100 bin imzayla müracaat ederek geleceğim. Buradan açık açık söyleyeyim, herkes ona göre kendini ayarlasın." şeklinde konuştu.

Siyasi partilerin birleşerek aday göstermesinin olumsuz sonuçlarını gördüğü için bunu doğru bulmadığını kaydeden Akşener, "Her parti kendi içinden birini aday göstermeli ve dürüst bir yarış olmalıdır. " ifadelerini kullandı.

Ekonominin başına Durmuş Yılmaz’ı düşündüklerini aktaran Akşener, ona genç ekonomistlerin eşlik edeceğini vurguladı.

Meral Akşener, partisindeki kadın kotasını yüzde 30'a kadar yükselteceklerini ifade etti.

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasına ilişkin soruya, "Benim yorum yapmamdan ziyade Topbaş'ın yıllardır kendisini seçen seçmene bir açıklama yapması gerekir." yanıtını verdi.

