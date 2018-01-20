Merdiven altı sağlık uygulamalarına sıkı denetim

20 Ocak 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketici sağlığı açısından risk oluşturan ürün ve uygulamaların reklamlarına yönelik alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık ve tıbbi uygulamalarla ilgili reklamların, tüketicilerin sağlığı yanında ekonomik çıkarlarını da zedelediğine dikkati çeken Tüfenkci, bu tür reklamlara karşı alınacak tedbirler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli iş birliği halinde çalışıldığını ifade etti.

Tüfenkci, özellikle doktor olmadığı halde bilimsellikten uzak çeşitli yöntemlerle hasta tedavi eden şahıslara ilişkin reklamların önlendiğine işaret ederek, "Hakkında idari ceza uygulanan reklamların ihlale devam edip etmediğinin takip edilmesi, sağlığı doğrudan etkileyen bu tür tanıtımların yayınlanmasının önlenmesine yönelik çözümler üretilmesi ve tüketicilerin korunması amacıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlarla özel bir ekip oluşturulması planlanıyor." şeklinde konuştu.

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen, sağlık, gıda, kozmetik ürünlerine ilişkin, başta sosyal medya ve diğer internet siteleri olmak üzere birçok mecrada yayınlanan reklamların Reklam Kurulunca mercek altına alındığını dile getiren Tüfenkci, "Son zamanlarda birçok mecrada bu tür aykırı tanıtımların artması sebebiyle Bakanlığımızca, reklam verenlerin yanısıra sosyal medya mecralarına da sorumlulukları hatırlatıldı." ifadelerini kullandı.

"Gerekli işlemler yapılacak"

Tüfenkci, belediyelerce ruhsatlandırılan ve sağlık kuruluşu olarak faaliyet göstermeyen güzellik salonlarına ait birçok internet sitesinde, lazer epilasyon, dolgu, botoks, saç ekimi, sivilce tedavisi, leke tedavisi ve benzeri tıbbi uygulamaların tanıtımlarına, bu işlemlerle ilgili tedavi görüntülerine ve hasta yorumlarına yer verildiğine vurgu yaptı. Bu tür tanıtımlara yönelik atılan adımlara dikkati çeken Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Yine benzer şekilde, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, doktor olmayan şahısların hasta tedavi ettikleri, çaresi olmayan hastalıkları iyileştirdikleri yönünde tanıtımlar yayınladıkları yönünde Bakanlığımıza başvurular yapılıyor. Kendilerini 'doktor, psikoterapist, tedavi uzmanı' gibi unvanlarla tanıttıkları, 'sülük tedavisi, hacamat (kupa uygulaması), refleksoloji gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmayan kuruluşlarda ve yetki verilmemiş doktor olmayan kişiler tarafından uygulandığı yönünde tanıtımlar yayınlandığı hususlarında şikayetler geliyor. Bu tür reklamlar hakkında Reklam Kurulu tarafından idari para ve bu reklamları durdurma cezası uygulanıyor. Ayrıca reklam mevzuatını ihlal eden bu şahıslar ve iş yerleri, ilgili mevzuatı uygulamakla sorumlu bulunan Sağlık Bakanlığına da bildirilerek ilgili Bakanlıkça da gerekli işlemlerin yapılması sağlanıyor."

Kaynak: AA