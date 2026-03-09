MERKEZİ ATAMA: KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

KPSS tercihleri ile her yıl yüz binler kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştiriliyor. Bu yılın ilk merkez atamaları için sabırsız bekleyiş sürüyor. ÖSYM'den henüz konuya dair bir paylaşım gelmezken "KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor" sorusu sıkça geliyor.

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

9 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla ÖSYM'den KPSS-2026/1 ile ilgili duyuru yapılmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.