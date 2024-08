Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden patili dostlar için doğal yaşam alanı

Takip Et

Bakımevlerinden bir can dost sahiplenen yurttaşların ihtiyaçlarını da 2 yıl boyunca büyükşehir olarak karşılayacaklarını belirten Seçer, mama desteği, kısırlaştırma hizmeti, mobil araçla pet kuaför, aşı ve parazit ilacı desteği vereceklerini duyurdu.

Büyükşehir sahiplendirme merkezleri kuruyor

Sahiplendirmenin dijital platformlarda da olacağına dikkat çeken Seçer, ‘sahiplen.mersin.bel.tr’ sayfasını adres gösterdi. Sayfanın tanıtımına çok önem verdiklerine değinen Seçer, “Geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz.

Bu sayfaya giren yurttaşlarımızın sahiplenecekleri can dostlarımızı görerek sahiplenebilecekler” ifadelerine yer verdi. Sahiplenme imkanı olmayan yurttaşların da ‘www. birizberaberiz.org’ sitesi üzerinden kulübe, kuru mama ve kısırlaştırma desteği konusunda bağışta bulunabileceklerini dile getirdi. Toplumun her kesiminden kampanyaya destek olmalarını isteyen Seçer, birlik ve beraberlik içerisinde her türlü engelin aşılacağını vurgulayarak, Mersinlilere çağrıda bulunan Seçer, “Amacımız onları öldürmek değil, yaşatmak olsun.

Gelin bu çalışmamıza katkı verin” dedi. Büyükşehir olarak sahiplendirme merkezleri oluşturacaklarını duyuran Seçer, Merkez Kaşlı Bakımevi, Silifke Bakımevi ve Bozyazı Bakımevi’nin her birinde bir sahiplendirme merkezi oluşturacaklarını ve yurttaşların, can dostları sahiplenmesine katkı sunacaklarını ifade ederek, “Burada vatandaşlarımızın vakit geçireceği, çay-kahve içecekleri alanlar da oluşturuyoruz. Bu merkezler haftanın her günü 09.30-12.00 ve 13.30- 16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır” diye konuştu.

Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak an itibariyle tüm kurumlarımızın, iştiraklerimizin, tesislerimizin her birine en az 1 can dost sahiplenme kararını şu andan itibaren alıyorum ve bu isteğimi arkadaşlarıma buradan ulaştırıyorum” müjdesini vererek, bütün kurum ve kuruluşların bu konuda hassas olması gerektiğine çağrı yaptı. Vahap Seçer aynı zamanda Mersin Veteriner Hekimler Odası’yla da bir protokol yaptıklarını ve bakımevlerinden sahiplenilen sokak hayvanlarına Mersin Veteriner Hekimler Odası’na üye kliniklerde yüzde 25 indirim yapılacağını söyledi.