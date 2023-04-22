MERSİN TSO Yönetim Kurulu Başkanı: Ülkemizi yücelten Cumhuriyet değerleridir

Ayhan Kızıltan

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

23 Nisan, binlerce yıllık tarihimizin cumhuriyetle taçlandırılmasıdır. 23 Nisan 1920 milletimiz için hayati değer taşıyan bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan, bu topraklarda yaşayan herkesin ruh birliğiyle, yüzlerce yılın oluşturduğu kardeşlik bağlarıyla, mozaikten mermere dönüşen ayrılmaz yapısıyla egemenliğini kazandığı, vatanına ve geleceğine sahip çıktığı gündür.

23 Nisan, binlerce yıllık tarihi derinliğe sahip olan ve ömrü bir asrı yakalayan bir cumhuriyet değeri ile bu tarihi taçlandıran aziz milletimizin onur ve gurur günüdür. Dünyada çocuklara armağan edilen tek gün ve milli bayram olan 23 Nisan, büyük Atatürk’ün ifade et-tiği “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” vecizesiyle, milletine inanan bir liderin ve vefakâr atalarımızın bize armağan ettiği bir gündür.

Ülkemiz demokrasisinin, bireyin merkeze alınmasının ilk adımlarının atıldığı; bugünkü sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmişliğimizin temelinin atıldığı gündür 23 Nisan. Eğer bugün her sorununa ve eksiklerine rağmen çağın sosyal, ekonomik, teknolojik gelişmelerini yakalayan ve yakalama azmi olan bir ülkeysek, bir dünya demokrasisiysek, dünyaya entegre bir serbest ekonomiysek, evrensel hukukun bir parçasıysak, büyük Atatürk’ün ve cumhu-riyetin kurucularının vizyonu, atalarımızın emeği ve gayreti iledir. Bu sadece bize bırakılan bir miras değil, korunması ve daha da yüceltilmesi gereken bir emanettir, sorumluluktur. Artık bizden beklenen şey, büyük fedakârlıkla bu vatanı bize yurt yapanlara layık olmaktır. Bunun yolu ise geçmişimizi unutmamak ve bize emanet edilen değerleri geliştirerek geleceğe taşımaktır.

Bu büyük günün emanet edildiği çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmek asli görevimiz olmalıdır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak, hedefe giden bu yolda daha çok çalışacağız, Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini savunan ve geliştiren öncü kurum olacağız. Bugün Mersin, büyük Atatürk’ün hedeflerinde bir ve beraber hedefine yürümektedir.

Mersin iş dünyasının çatı örgütü olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası demokrasi ve Cumhuriyet değerlerine en çok sahip çıkan kurumdur, öyle de kalacaktır. Bugün Mersin 6 milyar doları aşan ihracatı ile Türkiye’nin ilk 10 ili arasındadır. Vergi verme oranı ile Türkiye 5’incisidir. Yani, Türkiye’nin en büyük beşinci ekonomisidir. Ülkesine aldığından fazlasını veren bir kenttir. Bir dünya kentidir, herkesin yaşamak istediği özgür bir kenttir. En büyük değerimiz de budur. Mersin özgürlüklerin, hoş görünün kentidir. Tüm bunların arkasında Cumhuriyetin öz değerleri vardır. Atamıza verdiğimiz sözü unutma-dık: Mersinliler Mersin’e de Türkiye’ye de sahip çıkmaktadır.

Bu anlamda, bugünü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Vatan ve Millet kavramlarının ne olduğunu çok iyi bilen birinci Meclisin tüm üyelerini, aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. Tüm Mersinlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı gözlerinden öpüyoruz.