Mersin’de ilginç olay: Atıyla markete giden gence alkollü araç kullanmaktan ceza

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesine bağlı GMK Bulvarı’nda ilginç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Durukan Işık, 30 Nisan gecesi atıyla markete giderken polis tarafından durduruldu.

Yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen Işık’a, ‘alkollü araç kullanmak’tan 9 bin 270 TL, ‘yerleşim yeri dışındaki kara yollarında hayvan bulundurmak’tan ise 993 TL olmak üzere toplam 10 bin 263 TL idari para cezası kesildi.

Durukan Işık, cezaya itiraz edeceğini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Atımla markete gidiyordum, arkamdan kornaya bastılar. O sırada kulaklıkla müzik dinliyordum, at korkup hızlandı. Siren açılınca daha da hızlandı çünkü bu bir yarış atı. Peşime düştüler, kaçtığımı sandılar. Işıkları görünce atı durdurmaya çalıştım ama o anda kayıp düştüm."

Karakola götürülüp ifadesi alınan Işık, ceza makbuzunda aracın marka-modeli ya da plakası gibi detayların yer almadığını belirtti.

Işık, "Madem bu bir araç, neden ehliyetsizlikten ceza yazılmadı? Ehliyetim yok. Alkometreye üflettiler, sonra beni zorla arabaya bindirip karakola götürdüler. Atımı da karakolun önüne bağladılar. Bu işin peşini bırakmayacağız, avukatımla yasal süreci başlattık" dedi.

Işık, atın kanunlarda bir taşıt olarak tanımlanmadığını, bu nedenle uygulanan cezanın hukuka aykırı olduğunu savundu.