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Mersin'de polis servisine bombalı saldırı: 18 yaralı

Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 12'si polis olmak üzere 18 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

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Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis, 6 sivil yaralandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, merkez Yenişehir ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Olayda 12 polisin ve 6 sivilin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." dedi.

Konuya ilişkin Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Bekir Bozdağ: Bulgular terör saldırısı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bulgular terör saldırısı olduğunu gösteriyor" dedi.

Kaynak: AA

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