Mersin’de tarım ürünleri doludan hasar gördü

Müjde DEMİR

Fasulye, domates, karnabahar, brokoli ve marul gibi ürünlerde yaklaşık yüzde 70'e varan oranlarda hasar meydana gelirken, narenciye ürünlerinde ise yer yer yüzde 100'e yakın hasar tespit edildi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, “Kocahasanlı, Üçtepe, Yarenler, Koyuncu, Akdeniz, Fatih, Adnan Menderes, Tabiye ve Alata mahallelerinde yetiştirilen tarım ürünleri şiddetli dolu yağışından hasar gördü.

Erdemli'deki çiftçilerin genellikle 2 ila 5 dekarlık parçalı alanlarda tarım yapıyor olması nedeniyle çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı yaptıramıyor, dolasıyla zararları kendi imkânlarıyla karşılamak zorunda kalıyorlar. Fakat İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenmiş alanlarda zarar tespit çalışması yapılacak ve zararların bir kısmı ödenecek bilgisini aldık.

Bu şekilde çiftçilerimizin yaralarının bir nebze de olsa sarılacağını düşünüyorum” dedi. Mersin’in Toroslar ilçesinde ise Trabzon hurması bahçelerinin yaklaşık yüzde 30’unda yüzde 100’e yakın hasar tespit edildiğini kaydeden Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, “Trabzon hurması hasadı devam ediyor ancak üreticilerimizin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortalarının süresi 23 Kasım’da sona erdiğinden yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi adına yetkililerle görüşme yapacağız” dedi.

Trabzon hurması üretiminin Mersin’de arttığını belirten Yılmaz, gelecekte çiftçilerin ekonomik gücünü artırmak için Trabzon hurması üretimine ağırlık vereceklerini, narenciyeden elde edilen gelirin düşmesi durumunda çiftçilerin alternatif ürün olarak Trabzon hurmasına yönelebileceklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kurutma tesisi ile Trabzon hurmasının sofralık özelliğini kaybetmesi durumunda kurutularak tüketime hazır hale getirilebildiğini belirten Yılmaz, “Bu tesislere Mersin’de acil ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği destek projelerinden hibe alarak kurutma tesislerini hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlatacağız.

Kurutulan Trabzon hurması yüksek fiyatlarla yurtdışına ihraç ediliyor ve bu sayede ülkemize döviz kazandırılıyor. Bu ürünün kurutularak değerlendirilmesi, birinci sınıf olmayan ürünlerin ekonomik katkısını artırarak çiftçilerin gelirini destekliyor. Bu çerçevede, ilgili kurumlarla görüşmeler yaparak Trabzon hurması üretiminin sanayi altyapısını oluşturma amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.