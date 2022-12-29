Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Mersin'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Yeni yıl öncesi sokak satıcılara yönelik özel harekat polisleri ve dron desteğindeki operasyona 45 ekipten oluşan yaklaşık 300 polis katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yeni yıl öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 30 zanlının kimliği belirlendi.
Günün erken saatlerinde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı ve dron destekli operasyona 45 ekip ve yaklaşık 300 polis katıldı. Özel harekat polisleri sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Operasyonda gözaltına alınan 23 zanlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Narkotik dedektör köpeklerle arama yapılan adreslerde 3 paket kokain, 7 paket eroin, 18 paket sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, 400 gram esrar, 252 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Polisin, adresinde bulunmayan 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması ise devam ediyor.