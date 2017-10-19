Meslek büyüğümüz, duayen gazeteci Hasan Yılmaer'i vefatının 4. yılında anıyoruz

19 Ekim 2017

Bundan tam dört yıl önce bugün DÜNYA’nın ağabeyi, Türk basınının duayen ismi Hasan Yılmaer’i kaybetmiştik. O, sadece Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kıdemli üyelerinden ve Türkiye Gazeteciler Sendikası eski başkanlarından biri değil, basın emekçilerinin de ağabeyiydi.

Uzun adıyla, “Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştırılanlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sayılı Kanun'un Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun” ya da bugün dahi basın çalışanları arasında bilinen yaygın adıyla “212” sayılı Yasa'nın çıkarılmasında ve gazetelerce kabul edilmesinde usta gazeteci Hasan Yılmaer’in büyük katkısı var. 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı Yasa, basın iş kolunda faaliyet gösteren işverenlere, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere gazetecinin işinin ne olduğunun net biçimde tanımlanması, ücret miktarının net olarak belirtilmesi, gazetecinin kıdemi gibi ögelerinin mutlaka konulmasını şart koşana, “ücretlerin peşin ödenmesi” gibi bazı yükümlülükler getiriyordu. Yasa, gazetecilerin çalışma koşullarında o güne dek görülen belirsizliklere de önemli ölçüde son veriyordu.

1960'ın son aylarında, gazetecilerin haklarını düzenleyen 212 Sayılı Basın Yasası ile 195 sayılı Basın İlan Kurumu’nun oluşturulmasıyla ilgili yasa hazırlıklarına başlanmıştı. O dönem ülkeyi yöneten Milli Birlik Komitesi, bu iki yasanın hazırlık döneminde işçi ve işveren temsilcilerini Ankara’ya çağırmış, bir dizi seminerler düzenlemişti. Hasan Yılmaer ağabeyimiz, bu toplantılara, daha sonra Türkiye Gazeteciler Sendikası’na dönüşecek olan İstanbul Gazeteciler Sendikası’nı temsilen katıldı.

Gazete sahiplerinin çıkan yasaya öfkelenip, işyerlerini kapatmalarına karşı basın mensuplarının, “Çayımız, simidimiz ve hürriyetimiz için” ve “Çalışan gazeteciye cop, patrona hazır lop” pankartlarıyla o zaman gazetelerin yer aldığı Cağaloğlu’ndan İstanbul Valiliği’ne kadar yaptıkları “sessiz” yürüyüşün önünde de Yılmaer vardı. Yürüyüş bittikten sonra, sendikada toplanan gazeteciler arasında oy birliği ile alınan “Patronların gazetelerini kapatmalarına karşı, gazetecilerin kendi gazetesini çıkarma” kararını da açıklayan yine İstanbul Gazeteciler Sendikası Başkanı Hasan Yılmaer’den başkası değildi.

68 yıllık meslek hayatında hastalığının son gününe kadar haber düşündü… Hasan ağabey, aramızdan ayrıldığında DÜNYA Gazetesi’nin Bölgeler Koordinatörlüğü Danışmalığı’nı yürütüyordu. 1929 yılında İstanbul’da doğmuş, Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1945’te gazetecilik mesleğine Tasvir gazetesinde başlamıştı. Son Saat, Milliyet, Yeni İstanbul, Türk Haberler Ajansı ve Güneş gazetesinde çalıştı. Hürriyet Haber Ajansı Genel Müdürlüğü ve Hürriyet Genel Yayın Danışmanlığı’nı yapmıştı. Basın Şeref Kartı taşıyordu ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne de layık görülmüştü. “Dünyada basın sendikaları ve toplu sözleşme” kitabını kaleme alarak, mesleği aydınlatmıştı...

O, ebedi istirahatgahı Marmaris’te... Biz ise onu DÜNYA Ailesi ve basın camiası olarak özlemeye devam edeceğiz...