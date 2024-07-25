Meta, dolandırıcılık yapılan 70 bin 200 hesabı kapattı

Meta tarafından yapılan açıklamada, 'Sextortion' yönteminin sınır tanımayan bir suç olduğu ve son yıllarda farklı dolandırıcılık türlerinde uzmanlaştığı belirtildi.

Nijerya'da organize siber suçlarla bilinen 'Yahoo Boys'un artan faaliyetlerine dikkat çekilen açıklamada, "Sextortion yıkıcı sonuçları olabilecek korkunç bir suçtur. Yahoo Boys, bu tür faaliyetler yapıyor" ifadesi kullanıldı. Meta yetkilileri, Nijerya'da söz konusu yöntemi kullanarak şantaj ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen 63 bin Instagram ile 7 bin 200 Facebook hesabının kaldırıldığı bildirdi.

Nijerya'da internet üzerinden dolandırıcılık yapan 'Yahoo Boys' üyeleri, genellikle internette genç kadın kılığına girerek karşı tarafın mahrem görüntülerine ulaşmaya çalışıyor. Böylece dolandırıcılar, elde ettikleri bu görüntüleri para elde etmek için şantaj olarak kullanıyor.