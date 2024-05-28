Metal işçileri Taksim'de eylem yaptı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fransa merkezli bir fabrikada 19 Nisan'dan itibaren grev yapan sendika üyesi işçiler, Taksim Meydanı'nda toplandı. 'Sendika hakkıma saygı duy' yazılı pankart açıp sloganlar atan işçiler, Türkçe ve Fransızca dövizler taşıyarak İstiklal Caddesi'nin girişindeki Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, toplu sözleşme yapılması konusunda sendikalarının yetki aldığını ancak işverenin bunu uygulamadığını belirterek, işçilerle başlattıkları mücadelenin toplu iş sözleşmesi imzalanıp işbaşı yapacakları güne kadar süreceğini söyledi.

İlk günkü kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Atar, "İşveren işçi arkadaşlarımızın direncini kırmak istiyor. Aslında kendisinin o fabrikada kırk gündür sağlıklı bir üretim yapılamadığından dolayı büyük zarara uğradığını biliyoruz. Aslında kan kusuyor ama bunu belli etmek istemiyor." ifadelerini kullandı.