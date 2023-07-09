Meteoroloji 30 kenti uyardı... 9 Temmuz güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Doğu Marmara ve Karadeniz bölgesinde beklenen yağışlara dikkat çekti.

Buna göre Zonguldak, Düzce ve Bartın’da yerel olarak şiddetli ve aşırı; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da çok kuvvetli yer yer şiddetli; Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı yağış görülecek.

Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde yerel kuvvetli Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.