Meteoroloji 5 il için uyardı

28 Ekim 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile Antalya'nın Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa, Alanya ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve ilgililerin, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.