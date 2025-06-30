Meteoroloji 9 ili uyardı! Sıcaklıklar normallerin altında: Yağış ve rüzgar geliyor | 30 HAZİRAN HAVA DURUMU
Meteoroloji, kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava ile sağanak uyarısı yaptı. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. 9 il için sarı kodlu uyarı verildi. Artvin, Rize ve Trabzon’da kuvvetli yağış, Adana, Malatya, Van, Adıyaman, Hakkari ve Kahramanmaraş’ta ise kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Sıcaklıklar doğu ve Karadeniz’de normallerin altında olurken Güneyde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
9 il için sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu gökgürültülü sağanak yağış uyarısı; Adana, Malatya, Van, Adıyaman, Hakkari ve Kahramanmaraş için sarı kodlu rüzgar uyarısında bulundu.
Sıcaklıklar nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarının Karadeniz ile doğu illerinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında, iç bölgelerde normallere yakın, diğer kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bölge bölge hava durumu (30 Haziran Pazartesi)
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın toroslar mevkiinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde Güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık