Meteoroloji açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak? İşte il il tahminler... | 11 AĞUSTOS HAVA DURUMU
Yeni haftada hava genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Güney ve iç kesimlerde sıcaklıklar normalin biraz üzerinde seyrederken, kuzeybatıda haftanın ortasında az da olsa serinlik hissedilecek. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Hakkari’de yer yer sağanak yağış geçişleri beklenirken Marmara ve Kuzey Ege'de de rüzgar sert esecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hafta için hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, Türkiye genelinde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Özellikle yurdun güney ve iç kesimlerinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde olacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların normal seviyelerde kalması bekleniyor.
Haftanın ortasına doğru kuzeybatı bölgelerinde sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle birlikte Kars, Ardahan ve Erzurum illerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Ülkenin geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu, genellikle açık bir hava hâkim olacak.
Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde termometreler 31 ila 36 dereceyi gösterirken, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 36 ile 43 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu hafta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak ve bu durum hafta boyunca devam edecek.
Ayrıca Kuzey Ege’de ve Marmara’nın batısında yer yer kuvvetli rüzgar, 3 gün boyunca ise Kuzey Ege açıklarında fırtına bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Ülkenin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevresi, Ağrı’nın doğusu, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari’nin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.
📆11 Ağustos 2025 Pazartesi— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 11, 2025
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡️Hava Sıcaklığı: Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/doqCu6gta7
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
11 Ağustos bölge bölge hava durumu tahmini:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32 °C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık