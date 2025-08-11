Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hafta için hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, Türkiye genelinde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Özellikle yurdun güney ve iç kesimlerinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde olacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların normal seviyelerde kalması bekleniyor.

Haftanın ortasına doğru kuzeybatı bölgelerinde sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle birlikte Kars, Ardahan ve Erzurum illerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Ülkenin geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu, genellikle açık bir hava hâkim olacak.

Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde termometreler 31 ila 36 dereceyi gösterirken, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 36 ile 43 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu hafta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak ve bu durum hafta boyunca devam edecek.

Ayrıca Kuzey Ege’de ve Marmara’nın batısında yer yer kuvvetli rüzgar, 3 gün boyunca ise Kuzey Ege açıklarında fırtına bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Ülkenin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevresi, Ağrı’nın doğusu, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari’nin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

📆11 Ağustos 2025 Pazartesi

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

11 Ağustos bölge bölge hava durumu tahmini:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32 °C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık