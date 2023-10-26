Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Edirne, Kırklareli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.